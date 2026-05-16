Pegaso a Pisa la giornata dedicata ai dottorati toscani tra ricerca innovazione e alta formazione

Martedì 19 maggio, nell'Aula Magna Nuova della Sapienza, in via Curtatone e Montanara 15, si terrà la giornata 'Scopri il Pegaso che fa per te!', iniziativa promossa dall'Università di Pisa insieme alle Università di Firenze, Siena e per Stranieri di Siena per presentare le opportunità offerte. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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