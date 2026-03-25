A Riccione, il festival Riccione Music City 2026 si arricchisce di un nuovo evento: gli Zero Assoluto si esibiranno in concerto nel piazzale Roma lunedì 17 agosto. La manifestazione musicale prosegue con una serie di appuntamenti che coinvolgono artisti di rilievo nazionale, rafforzando la programmazione estiva nella località balneare.

Il cartellone di Riccione Music City 2026 continua a espandersi. L’ultimo prestigioso tassello di questa programmazione riguarda gli Zero Assoluto, che saliranno sul palco di piazzale Roma lunedì 17 agosto. Il concerto sarà aperto al pubblico, offrendo l’occasione di vivere una serata all’insegna della musica e delle emozioni nel cuore della città. Gli Zero Assoluto nascono nel 1995, quando Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi si incontrano sui banchi di scuola del Liceo Classico “Giulio Cesare”. Nel 1999 incidono il loro primo singolo “Ultimo capodanno”, il cui video vede la partecipazione straordinaria di Francesco Totti. Il 2002 è l’anno di “Magari meno” e “Tu come stai”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Riccione Music City, arrivano gli Zero Assoluto: live in piazzale Roma

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