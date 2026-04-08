Karate a Riccione torna l’Open League | oltre 1600 giovani atleti al PlayHall
A Riccione si svolge la 25ª edizione dell'Open League di karate, un evento che si tiene dal 10 al 12 aprile nel PlayHall. La manifestazione coinvolge più di 1600 giovani atleti provenienti da diverse regioni italiane, che si sfidano nelle varie categorie della disciplina. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti principali del calendario del karate giovanile nel Paese.
Riccione si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti del karate giovanile italiano. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile il PlayHall ospiterà la 25ª edizione della Open League, competizione nazionale che porterà in Romagna oltre 1600 atleti provenienti da tutta Italia.Saranno 1665 i. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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Open league senior di karate, a Padova 221 atleti e 91 squadre provenienti da tutta ItaliaSi è chiusa al Palasport Arcella l’edizione 2026 della Open League Senior di karate, primo appuntamento nazionale dell’anno per la categoria seniores.
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Mancano solamente 7 giorni alla seconda tappa del circuito Open League Italia Vi aspettiamo dal 10 al 12 aprile a Riccione, passate a trovarci allo stand. - facebook.com facebook