Furlo stop allo svuotamento per cercare Riccardo Branchini | la Provincia blocca Enel
La Provincia ha deciso di bloccare le operazioni di svuotamento dell’invaso del Furlo, previste da Enel Green Power, per effettuare ricerche su Riccardo Branchini. La decisione è stata comunicata in data 13 maggio 2026, e si basa sulle condizioni stabilite dall’ente per garantire la sicurezza e l’integrità dell’area. La misura si applica alle attività di Enel Green Power relative all’intervento di ricerca.
Pesaro, 13 maggio 2026 – Stop della Provincia allo svuotamento dell’invaso del Furlo per cercare Riccardo Branchini: alle condizioni indicate da Enel Green Power, l’intervento non si può fare. È quanto spiega il Servizio Ambiente dell’ente: le nuove modalità prospettate dal gestore della diga non garantiscono le tutele richieste per la Riserva e per il sito naturale del Furlo. E quindi il precedente via libera, che era stato dato solo con prescrizioni precise, non basta più. La comunicazione. La comunicazione è stata inviata dopo la Conferenza dei Servizi istruttoria dell’8 maggio a tutti i soggetti coinvolti nell’operazione legata alla ricerca del 19enne di Acqualagna scomparso nell’ottobre 2024.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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