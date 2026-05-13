Furlo stop allo svuotamento per cercare Riccardo Branchini | la Provincia blocca Enel

La Provincia ha deciso di bloccare le operazioni di svuotamento dell’invaso del Furlo, previste da Enel Green Power, per effettuare ricerche su Riccardo Branchini. La decisione è stata comunicata in data 13 maggio 2026, e si basa sulle condizioni stabilite dall’ente per garantire la sicurezza e l’integrità dell’area. La misura si applica alle attività di Enel Green Power relative all’intervento di ricerca.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui