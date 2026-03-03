Lavori di ammodernamento chiude l’ufficio postale in piazza del Borgo

Da giovedì, l’ufficio postale di piazza del Borgo a Porto Recanati sarà chiuso fino alla fine del mese. La chiusura si rende necessaria per permettere lo svolgimento di lavori di ammodernamento. La struttura rimarrà chiusa al pubblico durante tutto il periodo di intervento. I servizi riprenderanno regolarmente una volta completati i lavori.

Da giovedì rimarrà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati (nella foto), per lo svolgimento di alcuni lavori di ammodernamento. Infatti, l’ufficio postale presente in città è stato inserito nell’ambito del progetto "Polis – Casa dei Servizi Digitali" e ciò permetterà ai cittadini di poter richiedere in futuro anche certificati anagrafici, di stato civile, documenti Inps (cedolini, Cu, modello Obis M), atti giudiziari e altri servizi della pubblica amministrazione. Durante questo periodo, non sarà operativa nemmeno lo sportello Atm. Perciò i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Recanati in corso Persiani, aperto dal lunedì al venerdì (dalle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutto quello che riguarda Lavori di

