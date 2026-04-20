Buccino riaperto il Ponte San Cono | taglio del nastro con Guzzo
Questa mattina a Buccino si è svolta la cerimonia di riapertura del Ponte San Cono, con un corteo ufficiale e il taglio del nastro. La Provincia ha annunciato la conclusione dei lavori di manutenzione e ripristino dell'infrastruttura, considerata un elemento importante per il collegamento tra le aree della Valle del Sele. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno seguito con attenzione l'evento.
Si è tenuta, questa mattina, la cerimonia di riapertura del Ponte San Cono a Buccino. La Provincia - si legge in una nota di Palazzo Sant'Agostino - “restituisce finalmente alla cittadinanza un’infrastruttura vitale, simbolo di collegamento e ripartenza per tutta la Valle del Sele”. Gli.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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