CCNI Mobilità personale scolastico triennio 2025-2028 | il Ministero dell’Istruzione convoca le sigle sindacali per la sottoscrizione definitiva il 10 marzo

Il Ministero dell'Istruzione ha convocato le sigle sindacali per il 10 marzo 2026 al fine di firmare ufficialmente il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025-2028. La riunione riguarda le modalità di trasferimento e assegnazione dei docenti e del personale scolastico. La firma rappresenta il passaggio finale di un percorso di negoziazione tra le parti coinvolte.

Il Ministero dell'Istruzione ha convocato i sindacati il 10 marzo 2026 per la sottoscrizione definitiva del contratto riguardante la mobilità di docenti e personale ATA