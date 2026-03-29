Prandelli svela un retroscena su Vlahovic | Doveva finire in questa squadra Poi è rimasto alla Fiorentina

L'ex allenatore ha raccontato che in passato Vlahovic avrebbe potuto trasferirsi al Pisa, ma alla fine è rimasto alla Fiorentina. La vicenda riguarda un possibile trasferimento del giocatore alla squadra toscana, che non si è concretizzato in quel momento. Prandelli ha condiviso questa informazione senza approfondire ulteriori dettagli sul motivo della decisione.

di Francesco Spagnolo Prandelli ha svelato un retroscena su Vlahovic sottolineando come il giocatore poteva finire al Pisa ai tempi della Fiorentina. Ecco i dettagli. Il mondo del calcio è fatto di intuizioni, momenti spartiacque e allenatori capaci di vedere oltre il presente. Uno degli esempi più fulminanti di questa capacità appartiene senza dubbio a Cesare Prandelli, che durante lo spettacolo «Viva el Tour» al teatro Verdi di Firenze ha svelato un retroscena inedito su Dusan Vlahovic. Secondo quanto dichiarato dall’ex tecnico, la situazione al suo arrivo sulla panchina della Fiorentina era estremamente precaria. Il giovane attaccante sembrava aver perso la bussola, tanto che la dirigenza stava seriamente valutando di cederlo in prestito nelle categorie inferiori per fargli fare le ossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Prandelli svela un retroscena su Vlahovic: «Doveva finire in questa squadra. Poi è rimasto alla Fiorentina» Articoli correlati Leggi anche: Mercato Inter, Romano svela il retroscena su Luis Henrique: «Ecco le vere cifre dell’offerta del Bournemouth. Alla fine è rimasto in nerazzurro, ma in estate…» De Rossi dopo Genoa Cagliari: «Non doveva finire 3-0 per quanto visto, vi svelo cosa ho detto alla squadra»Dopo la vittoria sul Cagliari, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha analizzato la prestazione a DAZN.