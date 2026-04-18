Un nuovo retroscena riguarda il possibile trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus. Secondo quanto riferito, Comolli avrebbe elaborato un piano dettagliato per portare il centrocampista portoghese in bianconero. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sul metodo o sui tempi di questa operazione. La situazione rimane quindi al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva alla Juve, spunta un nuovo retroscena: Comolli ha un piano molto chiaro per portare il portoghese in bianconero. Le ultime. Il calciomercato internazionale si prepara a vivere un’estate di fuoco, e uno dei nomi più caldi sul taccuino dei grandi club è senza dubbio quello del fuoriclasse portoghese in uscita dal Manchester City. Le ultime indiscrezioni giornalistiche suggeriscono che il sogno di vedere Bernardo Silva alla Juve stia prendendo una forma sempre più concreta, con la dirigenza bianconera pronta a un investimento importante per riportare a Torino un profilo di caratura mondiale. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’ipotesi Bernardo Silva alla Juve è supportata da una strategia precisa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juve, spunta un retroscena: il piano di Comolli per portare il portoghese in bianconero. Gli aggiornamenti

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