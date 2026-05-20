Sandro Bracchitta?RetoucheA cura di Alberto Dambruoso e Loredana ReaOpening 28 maggio 2026 ore 18.30??PROSAcontemporanea?Via Marin Sanudo 24 - RomaFino al 28 giugno 2026Il giorno 28 maggio 2026 alle ore 18.30 PROSAcontemporanea presenta la mostra personale Retouche di Sandro Bracchitta, a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sandro Bracchitta a Roma: La Mostra RetoucheCosa: La mostra personale Retouche dell’artista Sandro Bracchitta, un’esposizione incentrata su incisioni uniche denominate “retouchées”, arricchite...

Chi sono i figli di Sandro Giacobbe, Andrea e AlessandroSandro Giacobbe è scomparso a 75 anni un anno fa, a causa di un tumore, era padre di due figli Andrea ed Alessandro, nati entrambi dal suo primo...

Sandro Bracchitta – Craved MiraclesApproda a Rivarolo Canavese un importante appuntamento con l’arte di Sandro Bracchitta, artista ragusano, che presenta l’ultimo ciclo dei suoi dipinti e delle sue sculture a Villa Vallero, l’elegante ... exibart.com

Sandro Bracchitta – Eruzioni, la Sedia RossaSandro Bracchitta – Eruzioni, la Sedia Rossa Sensazioni cosmiche ti avvolgono in una emozione esplosiva. Le calcografie di Sandro Bracchitta esprimono energia e marasma, il suo linguaggio è diretto, ... exibart.com