Un anno fa, è deceduto a 75 anni a causa di un tumore. Era padre di due figli, Andrea e Alessandro, entrambi nati dal suo primo matrimonio. La scomparsa di Giacobbe ha suscitato ricordi sulla sua famiglia e sulla sua vita personale. I figli, ora adulti, sono stati coinvolti nelle discussioni pubbliche legate alla sua scomparsa. La notizia ha ricevuto attenzione nel mondo dello spettacolo e della musica italiana.

Sandro Giacobbe è scomparso a 75 anni un anno fa, a causa di un tumore, era padre di due figli Andrea ed Alessandro, nati entrambi dal suo primo matrimonio. Il loro era un rapporto complice e affettuoso e, insieme, hanno vissuto grandi gioie e affrontato dure prove. Conosciamo meglio i figli dell’autore di Signora Mia, che non hanno seguito del tutto le orme del padre, seppur con lui abbiano molte passioni in comune. Chi è Andrea Giacobbe, sulle orme del padre. Andrea Giacobbe con il padre ha condiviso molto, anche la pura più grande. Ad appena 12 anni, Andrea ha dovuto affrontare un cancro. “Un papà non dovrebbe mai sentire che suo figlio ha un tumore ed è in pericolo di vita.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Sandro Giacobbe, Andrea e Alessandro

Sandro Giacobbe, chi sono i figli Andrea e Alessandro: il dramma della malattia e cosa fanno

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