Ceccano tutto pronto per il Retake Day 2026

A Ceccano si prepara il Retake Day 2026, un'iniziativa che coinvolge volontari, cittadini, associazioni e diverse realtà locali. L'evento si terrà sabato 23 maggio e vedrà la partecipazione di numerose città italiane, tutte unite dall'intento di prendersi cura di beni comuni e spazi condivisi. Durante la giornata, i partecipanti si impegneranno in attività di pulizia e manutenzione, contribuendo alla riqualificazione degli ambienti pubblici. L'intera iniziativa coinvolge decine di località nel paese.

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