Ceccano tutto pronto per il Retake Day 2026
A Ceccano si prepara il Retake Day 2026, un'iniziativa che coinvolge volontari, cittadini, associazioni e diverse realtà locali. L'evento si terrà sabato 23 maggio e vedrà la partecipazione di numerose città italiane, tutte unite dall'intento di prendersi cura di beni comuni e spazi condivisi. Durante la giornata, i partecipanti si impegneranno in attività di pulizia e manutenzione, contribuendo alla riqualificazione degli ambienti pubblici. L'intera iniziativa coinvolge decine di località nel paese.
I volontari di Ceccano saranno tra i protagonisti del Retake Day 2026: sabato 23 maggio cittadini, associazioni e realtà del territorio si ritroveranno per una giornata dedicata alla cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, insieme a decine di città italiane unite dallo stesso obiettivo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Tutto pronto per il Day Zero di Etna Comics 2026Due giorni di divertimento allo stato puro, una nuova location e un gustoso assaggio di alcune delle aree tematiche che da sempre caratterizzano la...
Leggi anche: Screening e counseling sanitari gratuiti per la cittadinanza, tutto pronto per il Lions Day 2026