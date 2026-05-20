Residence fantasma a Riccione pagano il soggiorno ma trovano il nulla | fioccano le denunce ai carabinieri

A Riccione, alcuni turisti hanno denunciato di aver pagato il soggiorno in un residence, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno e non hanno potuto usufruire delle strutture prenotate. Finora, i carabinieri hanno ricevuto cinque denunce ufficiali, ma si presume che il numero di persone coinvolte possa essere superiore, potenzialmente arrivando a decine di famiglie. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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