Residence fantasma a Riccione pagano il soggiorno ma trovano il nulla | fioccano le denunce ai carabinieri
A Riccione, alcuni turisti hanno denunciato di aver pagato il soggiorno in un residence, ma al loro arrivo non hanno trovato nessuno e non hanno potuto usufruire delle strutture prenotate. Finora, i carabinieri hanno ricevuto cinque denunce ufficiali, ma si presume che il numero di persone coinvolte possa essere superiore, potenzialmente arrivando a decine di famiglie. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.
Al momento i carabinieri di Riccione hanno raccolto cinque querele, ma i turisti truffati potrebbero essere molti di più: probabilmente decine di famiglie. Dopo il caso dell’hotel Gobbi di Marebello, quando alla vigilia di agosto del 2022 oltre 200 turisti denunciarono di essere rimasti senza una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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