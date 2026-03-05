Durante una serata in un ristorante, alcuni clienti sono stati scoperti mentre rubavano bottiglie di Chianti dal valore di oltre mille euro, cercando di portarle via con un sacco dalla cantina. Tuttavia, alla fine, sono stati loro a dover affrontare il conto e a pagare, dopo essere stati scoperti dalle forze dell'ordine.

Rubano il Chianti da mille e passa euro, ma alla fine il conto lo pagano. ai carabinieri Sugar, dalla spallata social alla ritirata: “Decido io”. e infatti s’è levato da solo Pensavano di farsi il brindisi di lusso gratis, ma alla fine gli è toccato bere. l’acqua del rubinetto in caserma C’è chi al ristorante guarda il menù, chi la carta dei vini. E poi ci sono quelli che, per risparmiare, vanno direttamente in cantina col sacco. È successo a Gaiole in Chianti, dove due buongustai un po’ troppo creativi hanno deciso di fare aperitivo “a sbafo” nel noto locale La Grotta della Rana, nella frazione di San Sano. Il piano era semplice: entrare, arraffare qualche bottiglia di quelle che costano come un motorino usato e sparire nel nulla, possibilmente brindando alla salute del ristoratore. 🔗 Leggi su Lortica.it

Rubano il Chianti da mille e passa euro, ma alla fine il conto lo pagano… ai carabinieri

