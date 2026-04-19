Affittacamere abusivo | fioccano le denunce e il sequestro dell' immobile

Durante un intervento per una semplice lite tra donne, le forze dell'ordine hanno scoperto un affittacamere senza autorizzazioni. Successivamente, è stato effettuato un sequestro dell’immobile, che risultava gestito in modo illecito. Le denunce correlate all’attività abusiva sono aumentate nelle ultime settimane, con diverse verifiche in corso su strutture simili. La polizia ha precisato che l’intervento ha portato alla scoperta di altri casi del genere nella stessa zona.

Da un intervento per una banale lite tra donne, la Polizia di Stato scopre una struttura ricettiva abusiva. Inevitabili le denunce e il sequestro dell'immobile. Nel tardo pomeriggio di giovedì 16 aprile, i poliziotti della sezione "volanti" sono intervenuti in zona Arcella a seguito di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Roma: sospesa licenza struttura ricettiva Termini e scoperto secondo affittacamere abusivoOperazione dei carabinieri a Roma: sospesa licenza di una struttura per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Guida in stato di ebbrezza, possesso di coltelli e di droga: fioccano le denunce nel weekend in provincia di LivornoNel fine settimana del 28 e 29 marzo i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli in provincia di Livorno con l’obiettivo di tutelare la... Altri aggiornamenti Si parla di: Affittacamere abusivo: fioccano le denunce e il sequestro dell'immobile. Affittacamere abusivo al Portello: metrature, servizi e titoli edilizi irregolariÈ di qualche giorno fa il blitz della polizia alla Torre Belvdere che affaccia su piazzale Stazione: lì gli agenti hanno trovato all'interno di due appartamenti 30 posti letto abusivi gestiti al di ... ilgazzettino.it Tentano il furto in un affittacamere: a Civitanova malviventi messi in fuga dagli ospitiCIVITANOVA Intrusione notturna in un affittacamere della città, i ladri escono a mani vuote perché le urla di uno degli ospiti della ... msn.com