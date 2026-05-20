A Napoli, l’addio di un noto allenatore sta suscitando reazioni contrastanti tra chi lo applaude e chi si mostra nostalgico. La discussione sulla partenza dell’allenatore, che ha guidato la squadra per un certo periodo, è diventata al centro del dibattito locale. La città si prepara a salutare ufficialmente il tecnico, mentre si discute anche di chi potrebbe prendere il suo posto, con alcuni nomi che vengono accostati come possibili successori.

"> La città azzurra si prepara a salutare Antonio Conte e il dibattito sul suo addio è già accesissimo. Come racconta Repubblica, il tecnico leccese lascerà il Napoli dopo due stagioni intense culminate con la conquista dello scudetto e della Supercoppa Italiana. Repubblica raccoglie le opinioni di personalità del mondo della cultura, dello sport e delle istituzioni napoletane, tutte accomunate da un concetto chiaro: Conte merita un tributo speciale per aver riportato il Napoli ai vertici del calcio italiano. Tra le voci raccolte da Repubblica c’è quella dello scrittore Maurizio De Giovanni, che definisce Conte «una garanzia di competitività ad alti livelli». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, l’addio di Conte divide tra applausi e nostalgia: Sarri e Allegri per il futuro”

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MR CONTE MENTALITÀ VINCENTE

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