Antonio Conte sta vivendo le sue ultime ore come allenatore del Napoli. La squadra si prepara a salutare la città prima di una possibile partenza. La decisione di lasciare il club sembra ormai definitiva, e il clima tra i tifosi e il personale si fa più teso. La comunicazione ufficiale sulla separazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. I tifosi si sono radunati allo stadio per assistere all’ultimo allenamento e salutare il tecnico.

"> Antonio Conte continua a vivere le sue ultime ore da allenatore del Napoli e il clima d’addio diventa sempre più evidente. Come racconta Repubblica, il tecnico azzurro ha incontrato ieri pomeriggio il sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo per una visita di cortesia che ha inevitabilmente assunto il sapore del commiato. Repubblica sottolinea come il tecnico leccese abbia espresso tutto il proprio legame emotivo con la città, lasciando trasparire malinconia e amarezza per una storia ormai arrivata ai titoli di coda. Nel corso dell’incontro, secondo quanto riportato da Repubblica, Conte avrebbe parlato soprattutto del rapporto costruito con Napoli e con i napoletani. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Conte-Napoli, il saluto alla città prima dell’addio definitivo”

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