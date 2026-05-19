Ieri si è svolto un incontro tra il sindaco di Napoli e l’allenatore del team cittadino presso la sede comunale. L’evento è durato meno di un minuto ed è stato caratterizzato da un tono cordiale e affettuoso. L’incontro ha avuto l’aspetto di un saluto conclusivo, lasciando intendere un momento di commiato tra le parti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato divulgato riguardo ai contenuti della conversazione o alle eventuali discussioni avvenute.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un incontro cordiale, affettuoso ma che ha il sapore del commiato quello che ieri ha visto protagonisti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nelle stanze di Palazzo San Giacomo. Per un saluto che sembra preludere all’addio di Conte alla guida degli azzurri. Ad accompagnare il tecnico salentino, il direttore generale del Comune, Pasquale Granata. Nel corso del colloquio – si apprende – non si è parlato di calcio e delle prospettive del tecnico, ma del forte legame che Conte ha instaurato con la città e con i napoletani. L’allenatore – a quanto si apprende – ha sottolineato al primo cittadino quanto la città sia positivamente cambiata in questi anni ed ha ribadito il suo amore per Napoli, per la sua gente e per le sue bellezze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Conte incontra il sindaco Manfredi, un saluto che sa di commiato alla città

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