Repubblica | Conte dice addio a De Laurentiis Domenica il divorzio con il Napoli

L'allenatore ha comunicato la sua decisione di lasciare il club, con l’addio previsto per domenica. La società ha confermato che le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo settimane di voci e trattative tra le due parti. La decisione di separarsi segue un periodo di confronti e discussioni interne. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni da parte dell’allenatore o del club al momento.

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