Repubblica | Conte dice addio a De Laurentiis Domenica il divorzio con il Napoli
L'allenatore ha comunicato la sua decisione di lasciare il club, con l’addio previsto per domenica. La società ha confermato che le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo settimane di voci e trattative tra le due parti. La decisione di separarsi segue un periodo di confronti e discussioni interne. Non ci sono state ulteriori dichiarazioni da parte dell’allenatore o del club al momento.
"> NAPOLI — Game over. Antonio Conte avrebbe già deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione, chiudendo la propria avventura in azzurro con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata al 2027. È questo lo scenario raccontato da Repubblica, secondo cui il tecnico salentino non avrebbe intenzione di cambiare idea nemmeno davanti all’ultimo tentativo di Aurelio De Laurentiis di convincerlo a restare. Secondo Repubblica, il presidente del Napoli avrebbe concesso a Conte ancora qualche giorno di riflessione, almeno fino al termine della sfida contro l’Udinese al Maradona, ultimo atto della stagione azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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