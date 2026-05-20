Renzi Briatore Simona Ventura e il mondo che non riconosce più i ruoli

Da linkiesta.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio ho provato a inviare a diverse persone un breve estratto dedicato al decimo anniversario della scomparsa di Marco Pannella, chiedendo loro di indovinare l'autore. Tra i nomi coinvolti, ci sono figure note del mondo politico e dello spettacolo, come ex leader politici, imprenditori e conduttori televisivi. L'esperimento ha messo in luce come alcune personalità siano percepite come inattese in certi contesti, suscitando reazioni diverse tra chi riconosceva immediatamente lo stile e chi, invece, rimaneva sorpreso.

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Ieri pomeriggio ho fatto un esperimento. Ho preso uno stralcio di un pezzo sul decennale della morte di Marco Pannella, e l’ho mandato a un po’ di amici, col messaggio: indovina chi l’ha scritto. Ho fornito alcuni indizi, anche. Per esempio: la persona che qui voleva ricordare Pannella si è aperta un Substack per l’occasione. Il pezzetto selezionato faceva così. «Per chi è troppo giovane o semplicemente non lo ha seguito: Pannella è stato una delle persone più libere che io abbia mai avuto modo di studiare. Radicale nel senso vero del termine. Scomodo. Instancabile. Uno che ha passato cinquant’anni a battersi per diritti che oggi molti danno per normali senza sapere neanche da dove arrivino. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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