Una conduttrice ha avuto uno sfogo pubblico, utilizzando parole forti e urlando durante una trasmissione televisiva. Il video dello scontro è diventato rapidamente virale online. La scena ha coinvolto anche il marito della donna, che è stato preso di mira nel momento di tensione. L’episodio ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, creando un episodio di forte impatto sul web.

Parolacce, urla e una reazione esplosiva: la conduttrice cade nella trappola perfetta di Canale 5 e il marito diventa il bersaglio di un momento televisivo già iconico. Ci sono momenti televisivi che si dimenticano in fretta, e poi ci sono quelli che entrano nella storia. Quello che ha vissuto Simona Ventura a Scherzi a Parte appartiene senza dubbio alla seconda categoria. La conduttrice, nota al grande pubblico come la “Tigre di Chivasso”, ha perso completamente il controllo durante uno scherzo orchestrato dal programma di Canale 5 in collaborazione con il marito Giovanni Terzi. Il risultato? Un video esplosivo, già virale sui social, che sta facendo parlare tutti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Simona Ventura esplode contro Giovanni Terzi: il video dello sfogo fa il giro del web

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