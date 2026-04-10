Tutto quello che devi sapere su Magic | The Gathering – I Segreti di Strixhaven

Da nerdpool.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mettete via gli appunti ed estraete i grimori, la campanella sta per suonare di nuovo. Wizards of the Coast chiude il primo trimestre dell’anno riportandoci tra i banchi dell’università magica più famosa del multiverso con Magic: The Gathering – I Segreti di Strixhaven (noto oltreoceano come Return to Arcavios ). Mettiamo in pausa per un attimo i crossover della linea Universes Beyond: qui si torna alla lore dura e pura del franchise, scavando letteralmente sotto le fondamenta dei cinque collegi per scoprire i misteri oscuri che l’accademia ha tentato di insabbiare. Preparatevi a un meta che si preannuncia tanto cervellotico quanto esplosivo. In breve. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

tutto quello che devi sapere su magic the gathering 8211 i segreti di strixhaven
© Nerdpool.it - Tutto quello che devi sapere su Magic: The Gathering – I Segreti di Strixhaven

Magic: The Gathering – L’ECLISSI DI LORWYN, tutto quello che sappiamo sul ritorno alle fiabe (oscure)Il set che promette di riconciliare il giorno e la notte è finalmente all'orizzonte.

Secrets of Strixhaven: il ritorno dell’Accademia più famosa di Magic the Gathering è prossimo!L’accademia magica più famosa del Multiverso riapre i battenti: è tempo di tornare in aula per l’inizio delle lezioni.

Everything You NEED To Know About Secrets of Strixhaven Before The First LOOK!

Video Everything You NEED To Know About Secrets of Strixhaven Before The First LOOK!

Argomenti più discussi: I Segreti di Strixhaven – Tutto ciò che sappiamo sulla nuova espansione di Magic; Guida a Gods Unchained: Tutto ciò che devi sapere; Tutto quello che sappiamo su evento carte Milano; Oxtraxex vince il Vibes Asian Championship.

Cerca tra news e video legati all’argomento.