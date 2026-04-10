Mettete via gli appunti ed estraete i grimori, la campanella sta per suonare di nuovo. Wizards of the Coast chiude il primo trimestre dell’anno riportandoci tra i banchi dell’università magica più famosa del multiverso con Magic: The Gathering – I Segreti di Strixhaven (noto oltreoceano come Return to Arcavios ). Mettiamo in pausa per un attimo i crossover della linea Universes Beyond: qui si torna alla lore dura e pura del franchise, scavando letteralmente sotto le fondamenta dei cinque collegi per scoprire i misteri oscuri che l’accademia ha tentato di insabbiare. Preparatevi a un meta che si preannuncia tanto cervellotico quanto esplosivo. In breve. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutto quello che devi sapere su Magic: The Gathering – I Segreti di Strixhaven

Magic: The Gathering – L’ECLISSI DI LORWYN, tutto quello che sappiamo sul ritorno alle fiabe (oscure)Il set che promette di riconciliare il giorno e la notte è finalmente all'orizzonte.

Secrets of Strixhaven: il ritorno dell’Accademia più famosa di Magic the Gathering è prossimo!L’accademia magica più famosa del Multiverso riapre i battenti: è tempo di tornare in aula per l’inizio delle lezioni.

Everything You NEED To Know About Secrets of Strixhaven Before The First LOOK!

Argomenti più discussi: I Segreti di Strixhaven – Tutto ciò che sappiamo sulla nuova espansione di Magic; Guida a Gods Unchained: Tutto ciò che devi sapere; Tutto quello che sappiamo su evento carte Milano; Oxtraxex vince il Vibes Asian Championship.

Prerelease Magic: The Gathering - Secrets of Strixhaven | Playtime Merate - facebook.com facebook