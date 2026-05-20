Renault Niagara | il pick-up che rafforza la strategia globale Renault
Renault ha annunciato l’introduzione di un nuovo pick-up destinato al mercato latinoamericano, chiamato Renault Niagara. L’azienda ha comunicato che si tratta di un modello che fa parte di una strategia di espansione globale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel settore dei veicoli commerciali. La presentazione del veicolo è stata confermata e si inserisce in un piano più ampio di crescita internazionale del marchio, senza specificare le date di lancio o altre caratteristiche tecniche del modello.
(Adnkronos) – Renault accelera la propria offensiva internazionale e sceglie un nome evocativo per il nuovo pick-up destinato al mercato latinoamericano: Renault Niagara. Un modello che punta su robustezza, tecnologia e versatilità, inserendosi nel piano strategico futuREady con cui la Casa francese lancerà 14 nuovi modelli fuori dall’Europa entro il 2030. Il nome Niagara non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
New 2027 Renault Niagara - Pickup Truck
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