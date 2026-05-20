Renault Niagara | il pick-up che rafforza la strategia globale Renault

Renault ha annunciato l’introduzione di un nuovo pick-up destinato al mercato latinoamericano, chiamato Renault Niagara. L’azienda ha comunicato che si tratta di un modello che fa parte di una strategia di espansione globale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel settore dei veicoli commerciali. La presentazione del veicolo è stata confermata e si inserisce in un piano più ampio di crescita internazionale del marchio, senza specificare le date di lancio o altre caratteristiche tecniche del modello.

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