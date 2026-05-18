Niagara il nome del nuovo pick-up Renault destinato all’America Latina

Renault ha annunciato il nome del suo nuovo pick-up, destinato al mercato dell’America Latina, che si distingue per un design robusto e un interno spazioso. Il veicolo combina comfort e tecnologia avanzata, offrendo un’ampia abitabilità. La presentazione ufficiale del modello è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sul lancio. La scelta del nome, Niagara, è stata resa nota recentemente, segnando un passo importante per la strategia di sviluppo della casa automobilistica nella regione.

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