Niagara il nome del nuovo pick-up Renault destinato all’America Latina
Renault ha annunciato il nome del suo nuovo pick-up, destinato al mercato dell’America Latina, che si distingue per un design robusto e un interno spazioso. Il veicolo combina comfort e tecnologia avanzata, offrendo un’ampia abitabilità. La presentazione ufficiale del modello è stata comunicata attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche o sul lancio. La scelta del nome, Niagara, è stata resa nota recentemente, segnando un passo importante per la strategia di sviluppo della casa automobilistica nella regione.
ROMA (ITALPRESS) – Renault svela il nome del suo futuro pick-up dal design robusto che fonde abitabilità, comfort ed alta tecnologia: si chiamerà Niagara. Questo veicolo rafforza l’offensiva prodotto del piano strategico futuREady con 14 nuovi modelli che saranno lanciati al di fuori dell’Europa entro il 2030. L’America Latina è un’area geografica strategica per Renault Group. Con il lancio del nuovo pick-up, Renault intensifica l’offensiva prodotto, a complemento dei recenti lanci di Renault Boreal e Renault Kardian. “Non vediamo l’ora di svelare Renault Niagara in Argentina il prossimo settembre. Questo nuovo pick-up amplia la gamma Renault nei Paesi dell’America Latina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Pick Up Renault Niagara
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