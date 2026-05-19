Il 18 maggio 2026, la casa automobilistica ha annunciato ufficialmente il nome del suo nuovo pickup, che sarà chiamato Renault Niagara. La presentazione mondiale è prevista per il 10 settembre 2026 in Argentina. La vettura rappresenta un modello inedito per il marchio e sarà svelata pubblicamente in quella data. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le novità nel settore dei veicoli commerciali. La casa automobilistica ha comunicato il nome senza fornire ulteriori dettagli sul veicolo in questa fase.

La Renault Niagara esce dall’ombra: il nuovo pick-up della Losanga ha finalmente un nome ufficiale. Lo ha annunciato Renault con un comunicato stampa il 18 maggio 2026, anticipando uno svelamento mondiale fissato per il 10 settembre 2026 in Argentina. La produzione partirà a fine 2026 nello stabilimento di Santa Isabel, a Cordoba, e il pickup sarà destinato all’America Latina nell’ambito del piano futuREady: 14 modelli internazionali fuori Europa entro il 2030. Renault Niagara 2026 — teaser ufficiale del naming reveal (Renault press, maggio 2026) Renault torna nei pickup dopo l’Alaskan. Il nome Niagara, ha spiegato Sylvia dos Santos, responsabile naming strategy di Renault, « evoca il fragore dell’acqua, il rombo del tuono e la vastità dei territori ». 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Niagara 2026: pickup svelato a settembre?

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Renault Niagara 2026: a picape que pode acabar com a Fiat Toro

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