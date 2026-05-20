Renaissance in Economics 2026 | 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell’economia

A Roma si è conclusa la terza edizione di Renaissance in Economics, una conferenza internazionale che ha visto la partecipazione di 280 ricercatori provenienti da diversi paesi. L'evento si è concentrato sulla discussione di nuovi approcci e modelli economici, con sessioni dedicate a tematiche come la sostenibilità, l'innovazione e le politiche pubbliche. Durante i lavori, sono stati presentati numerosi studi e analisi, con interventi di accademici e professionisti del settore. La conferenza si è svolta nel centro congressi della città e si è conclusa ieri sera.

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