Renaissance in Economics 2026 | 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell’economia

Da lapresse.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si è conclusa la terza edizione di Renaissance in Economics, una conferenza internazionale che ha visto la partecipazione di 280 ricercatori provenienti da diversi paesi. L'evento si è concentrato sulla discussione di nuovi approcci e modelli economici, con sessioni dedicate a tematiche come la sostenibilità, l'innovazione e le politiche pubbliche. Durante i lavori, sono stati presentati numerosi studi e analisi, con interventi di accademici e professionisti del settore. La conferenza si è svolta nel centro congressi della città e si è conclusa ieri sera.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Presentato a Roma il 14 e 15 maggio il volume From Seeds to Forest con oltre 220 contributi scientifici internazionali. Cinque proposte per trasformare imprese, istituzioni e università Si è chiusa a Roma la terza edizione di Renaissance in Economics, la conferenza internazionale promossa da NeXt Nuova Economia per Tutti che riunisce ogni anno ricercatori, imprese e istituzioni attorno a una sfida comune: costruire una scienza economica capace di rispondere alle grandi crisi del nostro tempo. L’edizione 2026 ha stabilito un record: oltre 280 relatori da cinque continenti e oltre 60 università, 220 contributi scientifici raccolti nel volume From Seeds to Forest, sei università italiane coinvolte negli eventi pre-conference con più di 500 studenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

renaissance in economics 2026 280 ricercatori a roma per riscrivere le regole dell8217economia
© Lapresse.it - Renaissance in Economics 2026: 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole dell’economia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Renaissance in Economics 2026: 62 università e 260 ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo si incontrano a Roma per ridisegnare la nuova economia globaleTorna a Roma, nella sua terza edizione, Renaissance in Economics: la conferenza internazionale che riunisce economisti di fama mondiale, ricercatori...

Roma, torna Renaissance in Economics: coinvolte 62 università e 260 ricercatoriTorna a Roma, nella sua terza edizione, Renaissance in Economics: la conferenza internazionale che riunisce economisti di fama mondiale, ricercatori...

renaissance in economics 2026Renaissance in Economics 2026, 280 ricercatori a Roma per riscrivere le regole(Adnkronos) – Si è chiusa a Roma la terza edizione di Renaissance in Economics, la conferenza internazionale promossa da ... cremonaoggi.it

renaissance in economics 2026Renaissance in Economics, secondo giorno di lavori all’Università Roma Tre(LaPresse) - Alle facoltà di Economia e Scienze Politiche dell’Università Roma Tre si discutono le proposte di sviluppo sostenibile all’interno ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web