Roma torna Renaissance in Economics | coinvolte 62 università e 260 ricercatori

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si svolge la terza edizione di Renaissance in Economics, una conferenza internazionale che coinvolge 62 università e 260 ricercatori. L’evento riunisce economisti di livello mondiale, ricercatori, rappresentanti di istituzioni e della società civile. L’obiettivo principale è discutere e proporre nuovi approcci ai principi dell’economia contemporanea. La manifestazione si tiene nella capitale italiana, attirando partecipanti da diverse parti del mondo.

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 Torna a Roma, nella sua terza edizione,  Renaissance  in Economics: la conferenza internazionale che riunisce economisti di fama mondiale, ricercatori e ricercatrici, istituzioni e rappresentanti della società civile per ridisegnare i fondamenti dell’economia contemporanea. La conferenza, promossa da NeXt Economia, Confcooperative e Federcasse BCC insieme alle Università di Roma Tor Vergata e l’Università di Roma Tre con i dipartimenti di economia e scienze politiche, non è solo un evento ma è il risultato di mesi di lavoro collettivo che è riuscito, attraverso una call for paper pubblica, a coinvolgere 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo che comporranno le oltre 48 sessioni scientifiche che verranno realizzate durante i giorni di evento.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Si parla di: Renaissance in Economics 2026, a Roma per ridisegnare la nuova economia globale; Renaissance in Economics 2026: il programma ufficiale.

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