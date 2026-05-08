A Roma si svolge la terza edizione di Renaissance in Economics, una conferenza internazionale che riunisce 62 università, 260 ricercatori e ricercatrici provenienti da diversi paesi. L’evento coinvolge economisti di rilievo, rappresentanti di istituzioni e della società civile, tutti impegnati a discutere e analizzare i principi dell’economia attuale. La manifestazione si tiene nella capitale italiana e si concentra sulle questioni legate alla nuova economia globale.

Torna a Roma, nella sua terza edizione, Renaissance in Economics: la conferenza internazionale che riunisce economisti di fama mondiale, ricercatori e ricercatrici, istituzioni e rappresentanti della società civile per ridisegnare i fondamenti dell'economia contemporanea. La conferenza, promossa da NeXt Economia, Confcooperative e Federcasse BCC insieme alle Università di Roma Tor Vergata e l'Università di Roma Tre con i dipartimenti di economia e scienze politiche, non è solo un evento ma è il risultato di mesi di lavoro collettivo che è riuscito, attraverso una call for paper pubblica, a coinvolgere 260 ricercatrici e ricercatori provenienti da 62 università da tutto il mondo che comporranno le oltre 48 sessioni scientifiche che verranno realizzate durante i giorni di evento.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Renaissance in Economics 2026: 62 università e 260 ricercatori e ricercatrici da tutto il mondo si incontrano a Roma per ridisegnare la nuova economia globale

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