Remuntada sfiorata ma in finale va il Catanzaro | il Palermo fallisce ancora l' obiettivo serie A
Il Palermo di Pippo Inzaghi ha perso 3-0 all’andata contro il Catanzaro e, nonostante la vittoria per 2-0 nella partita di ritorno al Barbera, non è riuscito a qualificarsi per la finale. La rete di Pohjanpalo è arrivata dopo due minuti, mentre Rui Modesto ha segnato nel finale. La squadra siciliana ha tentato una rimonta che non si è concretizzata, e il risultato complessivo ha favorito il passaggio del turno ai calabresi.
Non è bastato un grande cuore al Palermo di Pippo Inzaghi per ribaltare il pesante 3-0 dell’andata subito al Ceravolo: al Barbera contro il Catanzaro i rosanero vincono 2-0, grazie alla rete del solito Pohjanpalo dopo due minuti di gioco e la zampata di Rui Modesto nel finale. Il sogno della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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I tre gol del Palermo al Catanzaro e i precedenti amari di Inzaghi, ma ora il tecnico crede nella remuntada“Nel calcio ho già vissuto situazioni del genere: se hanno fatto loro tre gol in un tempo potremmo farlo anche noi di fronte alla nostra gente”.
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