Remuntada sfiorata ma in finale va il Catanzaro | il Palermo fallisce ancora l' obiettivo serie A

Il Palermo di Pippo Inzaghi ha perso 3-0 all’andata contro il Catanzaro e, nonostante la vittoria per 2-0 nella partita di ritorno al Barbera, non è riuscito a qualificarsi per la finale. La rete di Pohjanpalo è arrivata dopo due minuti, mentre Rui Modesto ha segnato nel finale. La squadra siciliana ha tentato una rimonta che non si è concretizzata, e il risultato complessivo ha favorito il passaggio del turno ai calabresi.

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