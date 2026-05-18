I tre gol del Palermo al Catanzaro e i precedenti amari di Inzaghi ma ora il tecnico crede nella remuntada

Il Palermo ha segnato tre gol contro il Catanzaro, portandosi in vantaggio in una partita importante. In passato, l’allenatore del Palermo ha vissuto momenti difficili con altre squadre, e questa volta si mostra fiducioso nella possibilità di recuperare la partita. Ha dichiarato che, se la squadra avversaria ha realizzato tre reti in un tempo, anche loro possono riuscirci di fronte ai tifosi. La sfida si apre a diverse possibilità, e il tecnico è convinto di poter cambiare l’andamento del match.

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“Nel calcio ho già vissuto situazioni del genere: se hanno fatto loro tre gol in un tempo potremmo farlo anche noi di fronte alla nostra gente”. Ha parlato così Pippo Inzaghi al termine della disfatta di Catanzaro nell’andata delle semifinali playoff: i rosanero hanno perso 3-0 al Ceravolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Palermo-Catanzaro: sfida decisiva tra Inzaghi e Aquilani per i playoff? Cosa sapere Palermo e Catanzaro si sfidano oggi al Barbera per la classifica playoff. Palermo-Catanzaro, le probabili formazioni: ampio turnover per Inzaghi, Johnsen dal 1’Ultimo turno casalingo della stagione regolare per il Palermo di Pippo Inzaghi: domani al Barbera, di fronte a più di 27. Nel tg delle 19.35 Palermo okay Il Palermo recupera e vince. Al Barbera i rosanero battono il Catanzaro. Tre a due il risultato finale. Ventiquattresimo gol del cannoniere Pohjanpalo. Venerdì la trasferta a Venezia guardando ai play off. Diretta anche su x.com I tre gol del Palermo al Catanzaro e i precedenti amari di Inzaghi, ma ora il tecnico crede nella remuntadaNell'ultima gara casalinga della stagione i rosanero si imposero per 3-2, stavolta però bisognerà mantenere la porta inviolata. Da giocatore l'allenatore ha già vissuto storici ribaltoni. Ecco come è ... palermotoday.it Il Catanzaro stende il Palermo 3-0 e il web si scatena tra meme e sfottò: Compà non succede, ma se succede!Dopo il trionfo giallorosso al Ceravolo, i social si trasformano in un’arena di ironia tra fotomontaggi virali, creator scatenati e tifosi rosanero travolti: dalla locandina di Catanzaro-Palermo so ... ilvibonese.it Zeroli ha segnato un gol fantastico che ha portato la Juve Stabia alle semifinali dei playoff di Serie B. Modena 0:1 Juve Stabia. reddit