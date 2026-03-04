Il Barça sfiora la remuntada | batte 3-0 l' Atletico ma in finale di Coppa del Re ci va Simeone

Il Barcellona ha vinto 3-0 contro l'Atletico Madrid nella semifinale di Coppa del Re, ma non è riuscito a qualificarsi per la finale perché il punteggio complessivo resta favorevole ai Colchoneros, grazie al 4-0 dell’andata. La squadra di Flick ha dominato la partita, con Bernal che ha segnato due gol e Raphinha che ha trasformato un rigore, senza però ottenere la rimonta.

Umiliato, ma sopravvissuto. L’Atletico Madrid ha perso 3-0 al Camp Nou la semifinale di ritorno dei Copa del Rey ma conquista la finale del torneo grazie al 4-0 del Metropolitano. Il Barcellona ha fatto quasi tutto: una partita eccezionale e 3 gol, ma il 18 aprile alla Cartuja di Siviglia non potrà difendere il titolo conquistato un anno fa. L’Atletico torna in finale per la prima volta dal 2013, quando vinse al Bernabeu chiudendo il triennio blanco di Jose Mourinho, e aspetta la vincente del derby basco: domani sera Real Sociedad-Athletic Bilbao, con la squadra di Matarazzo che ha vinto 1-0 a San Mames. Flick ha preparato un undici pieno di gioventù, voglia e gamba, e i suoi ragazzi hanno risposto con grande coraggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Barça sfiora la remuntada: batte 3-0 l'Atletico ma in finale di Coppa del Re ci va Simeone Lookman show, figuraccia Barça: poker Atletico, finale di Coppa del Re ipotecataUn anno fa l'andata della semifinale di Copa del Rey tra Atletico e Barcellona a Montjuic era finita 4-4. Leggi anche: Coppa del Re, Atletico Madrid a valanga sul Barcellona: 4-0 sontuoso e finale ad un passo per Simeone Barcellona-Real Madrid 3-2 | Highlights FINALE Supercoppa di Spagna 2026