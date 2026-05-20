Remco Evenepoel mostra tutto il suo amore per l'Arsenal | maglia Gunners mentre si allena per il Tour
Remco Evenepoel, ciclista professionista, ha indossato la maglia dell'Arsenal durante un allenamento mentre si prepara per il Tour de France. La squadra londinese ha conquistato il titolo della Premier League dopo più di vent’anni, e l’atleta ha mostrato il suo supporto esibendo i colori dei Gunners durante le sessioni di allenamento. La scelta di indossare la maglia è stata notata nei giorni precedenti alle tappe del grande giro ciclistico.
Remco Evenepoel non ha saputo resistere al titolo conquistato dall'Arsenal, che ha vinto la Premier dopo oltre 20 anni di attesa e ha sfoggiato la maglia dei Gunners durante gli allenamenti che lo stanno avvicinando al Tour de France. 🔗 Leggi su Fanpage.it
GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard MANQUE le maillot rose sur le contre-la-montre, Ganna s'impose
Sullo stesso argomento
Remco Evenepoel trionfa all’Amstel Gold Race: allo sprint si prende la rivincita su SkjelmoseRemco Evenepoel vince per la prima volta l'Amstel Gold Race 2026 e si prende la rivincita su Mattias Skjelmose, che un anno fa lo aveva battuto allo...
Arsenal v Burnley: formazioni, statistiche e anteprima mentre i Gunners si avvicinano al titolo2026-05-17 11:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
Remco Evenepoel: 'Alla fine tutto crolla di nuovo, un'altra delusione'Il Tour de France di Remco Evenepoel si è concluso amaramente con un ritiro nelle fasi iniziali della 14° tappa, quella che ieri ha portato la corsa a Superbagneres. Già sulla prima salita, il ... it.blastingnews.com
Ciclismo, Evenepoel torna dopo il grave infortunio e conquista subito la Freccia del BrabanteRemco Evenepoel di Soudal Quick-Step torna cinque mesi dopo l’infortunio di dicembre e vince la 65esima edizione della Freccia del Brabante. Il belga batte in volata il connazionale Wout Van Aert ... rainews.it