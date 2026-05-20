Remco Evenepoel mostra tutto il suo amore per l'Arsenal | maglia Gunners mentre si allena per il Tour

Remco Evenepoel, ciclista professionista, ha indossato la maglia dell'Arsenal durante un allenamento mentre si prepara per il Tour de France. La squadra londinese ha conquistato il titolo della Premier League dopo più di vent’anni, e l’atleta ha mostrato il suo supporto esibendo i colori dei Gunners durante le sessioni di allenamento. La scelta di indossare la maglia è stata notata nei giorni precedenti alle tappe del grande giro ciclistico.

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