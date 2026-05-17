Arsenal v Burnley | formazioni statistiche e anteprima mentre i Gunners si avvicinano al titolo
L’Arsenal ha affrontato il Burnley all’Emirates Stadium lunedì sera, ottenendo una vittoria che li avvicina alla conquista del titolo di Premier League. La sfida si è conclusa con il padrone di casa che ha avuto la meglio sui visitatori, consolidando così le proprie chances di vittoria finale. La partita ha visto le formazioni schierate con alcune variazioni rispetto alle precedenti, mentre le statistiche evidenziano i momenti salienti e le occasioni create da entrambe le squadre durante l’incontro.
2026-05-17 11:27:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il padrone di casa dell’Arsenal di Mikel Arteta ha retrocesso Burnley all’Emirates Stadium lunedì sera, sapendo che una vittoria può spingerli sempre più vicini a un sfuggente titolo di Premier League. I Gunners attualmente hanno due punti di vantaggio sul Manchester City, vincitore della FA Cup, in testa alla classifica. Una vittoria contro i Clarets, insieme a una sconfitta o un pareggio del Manchester City a Bournemouth martedì, incoronerà ufficialmente l’Arsenal come campione della Premier League. Gli uomini di Arteta entrano nello scontro dopo una combattuta vittoria per 1-0 sul West Ham United al London Stadium, estendendo la loro attuale serie di vittorie consecutive a tre partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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