Arsenal v Burnley | formazioni statistiche e anteprima mentre i Gunners si avvicinano al titolo

L’Arsenal ha affrontato il Burnley all’Emirates Stadium lunedì sera, ottenendo una vittoria che li avvicina alla conquista del titolo di Premier League. La sfida si è conclusa con il padrone di casa che ha avuto la meglio sui visitatori, consolidando così le proprie chances di vittoria finale. La partita ha visto le formazioni schierate con alcune variazioni rispetto alle precedenti, mentre le statistiche evidenziano i momenti salienti e le occasioni create da entrambe le squadre durante l’incontro.

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