Regno Unito il nuovo piccolo protagonista dello zoo di Chester è un raro cucciolo di oritteropo
Nel regno Unito, uno zoo situato nel nord-ovest dell’Inghilterra ha accolto un nuovo esemplare di una specie rara. Si tratta di un cucciolo di oritteropo, chiamato Womble, che si è aggiunto alla collezione di animali dello zoo. La nascita di questo esemplare rappresenta un evento particolare per la struttura, che si occupa di mantenere in vita specie poco comuni. Il cucciolo è stato presentato ufficialmente ai visitatori e ai membri dello staff dello zoo.
Si chiama Womble ed è il nuovo piccolo protagonista dello zoo di Chester, nel nord-ovest dell’Inghilterra. Il cucciolo di oritteropo è nato il 3 aprile e sta crescendo con l’aiuto speciale dei guardiani dello zoo. La madre Oni non produce infatti abbastanza latte per nutrirlo completamente e così il personale interviene soprattutto durante la notte con poppate supplementari. Per lo zoo di Chester si tratta di un evento rarissimo: è solo il secondo oritteropo nato nella struttura in 94 anni di storia. I guardiani non sanno ancora se Womble sia maschio o femmina. Il soprannome è ispirato al celebre programma televisivo britannico per bambini “The Wombles”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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