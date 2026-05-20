Regno Unito il nuovo piccolo protagonista dello zoo di Chester è un raro cucciolo di oritteropo

Nel regno Unito, uno zoo situato nel nord-ovest dell’Inghilterra ha accolto un nuovo esemplare di una specie rara. Si tratta di un cucciolo di oritteropo, chiamato Womble, che si è aggiunto alla collezione di animali dello zoo. La nascita di questo esemplare rappresenta un evento particolare per la struttura, che si occupa di mantenere in vita specie poco comuni. Il cucciolo è stato presentato ufficialmente ai visitatori e ai membri dello staff dello zoo.

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