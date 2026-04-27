Abbandonato sotto un ponte | così è stato ritrovato un raro axolotl in Galles il primo del Regno Unito

Una bambina di dieci anni ha trovato un axolotl sotto un ponte in Galles, segnando la prima segnalazione di questo animale vivente nel Regno Unito. L'esemplare, considerato raro, è stato scoperto in una zona pubblica e successivamente segnalato alle autorità competenti. La scoperta rappresenta un episodio insolito per il territorio britannico, dove finora non si erano mai verificati ritrovamenti simili di questa specie.

Un axolotl è stato ritrovato in Galles da una bambina di dieci anni. Si tratta del primo esemplare mai incontrato in tutta la Gran Bretagna. Era stato abbandonato sotto a un ponte e si tratta di una specie ad alto rischio di estinzione che viene molto commerciata in tutto il mondo per il suo aspetto che provoca simpatia e tenerezza negli esseri umani.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

È stato arrestato l’ex principe Andrea del Regno UnitoLa polizia non ha specificato i motivi dell'arresto, ma probabilmente hanno a che fare con i rapporti che aveva con Jeffrey Epstein L’ex principe...

Il Wireless Music Festival è stato cancellato dopo che a Kanye West è stato vietato l’ingresso nel Regno UnitoDopo settimane di controversie, alla fine il governo britannico ha vietato a Kanye West l’ingresso nel Regno Unito: conseguenza diretta della...