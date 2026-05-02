Nato in Regno Unito un rarissimo gibbone di Giava | un piccolo passo per una specie a rischio

Nel Regno Unito è nato un gibbone di Giava, chiamato Lima, in un parco faunistico locale. Si tratta di un esemplare molto raro appartenente a una specie in via di estinzione, minacciata da deforestazione e traffici illegali. La nascita di Lima rappresenta un evento significativo per la conservazione di questa specie, considerata a rischio di estinzione.

In un parco faunistico del Regno Unito è nato Lima, un rarissimo gibbone di Giava. Un evento importante per la conservazione di una specie fortemente minacciata da deforestazione e traffici illegali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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