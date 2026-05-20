Regione Sicilia | raddoppiano i voucher sportivi attività garantite fino ad aprile 2027

La Regione Sicilia ha deciso di raddoppiare i fondi destinati ai voucher sportivi per i giovani tra i 6 e i 16 anni, garantendo la copertura delle attività fino ad aprile 2027. Questa misura prevede un incremento delle risorse per sostenere l'accesso allo sport e favorire la partecipazione dei giovani alle attività sportive. La rinnovata disponibilità di fondi rappresenta un ampliamento del programma, che continuerà a essere attivo per diversi anni, con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento dei giovani nel settore sportivo.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Più fondi per sostenere lo sport tra i giovani. La Regione Siciliana rafforza il programma dedicato ai voucher sportivi destinati ai giovani tra i 6 e i 16 anni, aumentando in modo significativo le risorse disponibili. Il nuovo provvedimento stabilisce infatti il raddoppio dei fondi, che passano da 3 a 6 milioni di euro, permettendo così ai ragazzi beneficiari di proseguire l’attività sportiva senza interruzioni fino ad aprile 2027. La misura, promossa dall’assessorato regionale allo Sport guidato da Elvira Amata, nella foto d’apertura, introduce anche un incremento delle somme destinate alle federazioni sportive, che riceveranno il 3% delle risorse complessive per il lavoro amministrativo e istruttorio svolto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Regione Sicilia: raddoppiano i voucher sportivi, attività garantite fino ad aprile 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Voucher sportivi, la Regione raddoppia i fondi: attività garantite fino ad aprile 2027La Regione siciliana raddoppia le risorse destinate ai voucher sportivi e prolunga la durata dell’iniziativa fino ad aprile 2027, permettendo ai... Graduatorie idonei Regione Puglia, il centrodestra: "Sì a continuità fino ad aprile 2027"La questione riguarda centinaia di persone che hanno ottenuto l'idoneità alle selezioni per ottenere un posto di lavoro negli uffici della Regione...