Sicilia che piace la Regione pubblica la graduatoria provvisoria del bando dedicato ai Comuni

Il dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana ha reso pubblica la graduatoria provvisoria relativa al bando “Sicilia che piace”. La selezione riguarda i progetti presentati dai Comuni partecipanti, con un investimento totale di 1,6 milioni di euro destinato alla promozione del territorio. La pubblicazione segna una fase preliminare nel processo di assegnazione delle risorse, che saranno utilizzate per sviluppare iniziative di valorizzazione locale.

Il dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti presentati dagli enti locali che hanno partecipato al bando “Sicilia che piace”, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro destinato alla promozione del territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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