Forza Italia e Lega ai ferri corti in Campania E ci va di mezzo l'elezione di Sangiuliano capo dell'opposizione in Consiglio regionale

Forza Italia e Lega sono ai ferri corti in Campania, con tensioni che coinvolgono anche Fratelli d’Italia. La disputa riguarda la scelta del nuovo capo dell’opposizione in Consiglio regionale, un incarico che ha generato scontri tra i partiti del centrodestra. Dopo le tensioni tra Forza Italia e Lega, la questione si estende anche alle dinamiche interne alla coalizione.

Lo scontro nel centrodestra, dopo le sciabolate in Consiglio regionale tra Forza Italia e Lega ora tensione con Fratelli d'Italia sul nuovo capo dell'opposizione in Aula. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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