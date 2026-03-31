Lazio | Sabatini Fd’I bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libere

La Regione Lazio ha stanziato tre milioni di euro destinati ai Comuni del litorale, tra cui Tarquinia e Montalto di Castro, per interventi di valorizzazione delle spiagge libere in vista della prossima stagione balneare. La distribuzione dei fondi mira a sostenere le amministrazioni locali nel miglioramento delle aree di spiaggia pubblica. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di un partito di centrodestra.

Dalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro in provincia di Viterbo, in previsione dell’avvio della stagione balneare. È quindi positivo lo stanziamento di 3 milioni di euro destinati a finanziare il Piano di valorizzazione e promozione economica delle spiagge libere, che sarà utilizzato per garantire la libera fruizione del litorale laziale fino al 2026”. Queste le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini, che ha rilasciato una nota in merito. Interventi per la fruibilità delle spiagge. “Con queste... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libere Articoli correlati Trasporti: Sabatini (Fd’I Lazio), bene investimento su linea ferroviaria Roma-Viterbo“Accogliamo con grande soddisfazione la recente firma della convenzione tra la Regione Lazio, Rfi e Astral, la quale prevede un significativo... Sanita’: Sabatini (Fd’I Lazio), bene inaugurazione Casa di comunita’ di BolsenaE’ stata inaugurata questa mattina la Casa di Comunità di Bolsena, un importante progetto che offre servizi socio-sanitari all’utenza del... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Sanita’: Sabatini (Fd’I Lazio), bene inaugurazione Casa di comunita’ di Bolsena; Sanita’ | Sabatini Fd’I Lazio bene inaugurazione Casa di comunita’ di Bolsena. Lazio: Sabatini (Fd'I), soddisfatto per approvazione mia mozione contro violenza nei corteiIl capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini, in una nota dichiara: Esprimo soddisfazione per l'approvazione ... agenzianova.com