Crolla il controsoffitto dell’asilo nido | attimi di paura e bimbi evacuati

Un crollo del controsoffitto in un asilo nido ha provocato l’evacuazione dei bambini e la chiusura dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno delimitato le aree interessate con nastri rossi e messo in sicurezza gli ambienti. I bambini sono stati fatti uscire e portati a casa, mentre si attendono verifiche strutturali per valutare eventuali rischi futuri.

I secchi a terra, accanto alle macerie. Poi i Nastri rossi a delimitare le zone dei crolli. Bambini a casa e scuola chiusa. È quello che è successo all’asilo nido al civico 25 di via Pianell a Milano (zona Niguarda) nella mattinata di mercoledì 6 maggio. Lo ha segnalato Alesssandro Verri.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nuovo asilo nido per i bimbi. Approvato il regolamento: "È un traguardo importante"Novità in vista nel territorio comunale di Abetone Cutigliano per le famiglie con figli piccoli: il consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta,... Paura a Varlungo, crolla il controsoffitto della mensa. Il direttore: "Per fortuna non c'era nessuno" / VIDEO - FOTOUn boato improvviso, poi una nuvola di polvere e detriti a coprire i tavoli dove, fino a pochi istanti prima, sedevano una ventina di persone. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crolla intero controsoffitto in struttura per persone fragili: tragedia sfiorata / FOTO; I calcinacci crollati a scuola: La sicurezza è la priorità. Il primo piano resta chiuso; Paura a Varlungo, crolla il controsoffitto della mensa: il direttore per fortuna non c'era nessuno / VIDEO - FOTO; FOTO - Crolla controsoffitto in struttura per persone fragili, tragedia sfiorata. Crolla il controsoffitto dell’asilo nido: attimi di paura (e bimbi evacuati)Alcuni controsoffitti dell’asilo nido comunale di via Pianelli a Milano sono crollati a causa di un’infiltrazione d’acqua. È successo nella mattinata di mercoledì 6 maggio, mentre su Milano stava ... milanotoday.it Crolla un controsoffitto, lezioni sospese all'istituto Capellini-Sauro della SpeziaBrutta sorpresa per docenti e studenti dell'istituto superiore Capellini-Sauro della Spezia, che questa mattina al rientro a scuola hanno trovato il controsoffitto dell'ingresso crollato. L'episodio è ... primocanale.it Paura a Testaccio, grosso albero crolla e travolge un'auto: strada chiusa e traffico in tilt nel rione https://canaledieci.it/2026/05/05/paura-a-testaccio-per-la-caduta-di-un-albero-ad-alto-fusto-strada-chiusa-e-traffico-in-tilt-nel-rione/#google_vignette - facebook.com facebook La Lazio vince in rimonta La Cremonese crolla nel finale Ora la zona salvezza è a 4 punti #CremoneseLazio #SerieAEniLive #DAZN x.com