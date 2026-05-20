Reggio Emilia cede il controsoffitto in un nido convenzionato | per la Cgil serve un intervento urgente di verifica

Un pezzo di controsoffitto si è staccato ieri pomeriggio in un nido-scuola di Reggio Emilia gestito da una cooperativa sociale in convenzione con il Comune. L’incidente ha coinvolto una sezione dell’edificio, senza riportare danni alle persone presenti al momento. La Cgil ha richiesto un intervento immediato per verificare le condizioni strutturali dell’edificio e prevenire eventuali rischi futuri. La cooperativa ha assicurato di aver avviato controlli e di aver preso misure di sicurezza.

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Un cedimento ha interessato ieri pomeriggio una porzione di controsoffitto in un nido-scuola di Reggio Emilia gestito dalla cooperativa sociale Accento in convenzione con il Comune. Nell'episodio non si sono registrati feriti e non risultano coinvolti né bambini né lavoratori presenti nella struttura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crisi energetica, l’allarme di Ance Reggio Calabria: "Serve un intervento urgente di governo e Ue”La crescente tensione geopolitica nel Golfo e le difficoltà legate all’approvvigionamento energetico stanno aggravando una situazione già critica per... Reggio Emilia, crolla controsoffitto in un asiloReggio Emilia, 20 maggio 2026 – Crolla una porzione di controsoffittatura in una scuola d’infanzia gestita dalla cooperativa sociale Accento, in... Baseball Serie A: allo stadio Jannella il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo al Reggio EmiliaIl Reggio Emilia si aggiudica la gara 2 contro il Big Mat Bsc Grosseto con un punteggio di 5-0, dopo un pareggio nella giornata precedente. I lanciatori emiliani Hernandez Bruce e Guerrero Hocedes han ... maremmanews.it Basket Serie A, la Guerri Napoli lotta ma perde a Reggio Emilia: finisce 91-80La Guerri Napoli esce sconfitta dal parquet della Una Hotels Reggio Emilia con il punteggio di 91-80 nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A di basket. Gli uomini di coach Repesa ... 2anews.it