Crisi energetica l’allarme di Ance Reggio Calabria | Serve un intervento urgente di governo e Ue

La crisi energetica sta peggiorando a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo e delle difficoltà nell’approvvigionamento di energia. Un’associazione di categoria del settore delle costruzioni di Reggio Calabria ha chiesto un intervento urgente da parte del governo e dell’Unione Europea per affrontare la situazione. La situazione si fa sempre più difficile per le imprese edili, che si trovano a dover fare i conti con un mercato in forte tensione.