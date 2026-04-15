Crisi energetica l’allarme di Ance Reggio Calabria | Serve un intervento urgente di governo e Ue
La crisi energetica sta peggiorando a causa delle tensioni geopolitiche nel Golfo e delle difficoltà nell’approvvigionamento di energia. Un’associazione di categoria del settore delle costruzioni di Reggio Calabria ha chiesto un intervento urgente da parte del governo e dell’Unione Europea per affrontare la situazione. La situazione si fa sempre più difficile per le imprese edili, che si trovano a dover fare i conti con un mercato in forte tensione.
La crescente tensione geopolitica nel Golfo e le difficoltà legate all’approvvigionamento energetico stanno aggravando una situazione già critica per il settore delle costruzioni. A lanciare l’allarme è Ance Reggio Calabria, che richiama l’attenzione delle istituzioni nazionali ed europee sulla.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Crisi energetica, l’allarme di Giorgetti: «Rischiamo la recessione». Il governo spinge per lo stop del Patto di stabilità Ue«Se la situazione continuerà così sul fronte dell’energia e degli oli combustibili, temo che la recessione arriverà».
Crisi Golfo, Metsola: La guerra pesa sulle famiglie dell'Ue, serve indipendenza energetica – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 "L’instabilità nel Medio Oriente sta avendo conseguenze immediate per le famiglie e le imprese europee.