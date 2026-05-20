A Reggio Calabria, si torna a discutere dei fondi destinati ai depuratori. Secondo alcune fonti, 150 milioni di euro sono stati già assegnati nel 2016, ma non sono stati ancora utilizzati. Restano incerte le ragioni per cui i lavori relativi all’impianto di Gallico non siano mai iniziati, nonostante le risorse disponibili. La questione solleva domande sulla gestione di quei fondi e sui motivi del ritardo nei cantieri.

? Domande chiave Dove sono finiti i fondi stanziati già nel 2016?. Perché i lavori per l'impianto di Gallico non sono mai partiti?. Chi deve rispondere della discrepanza tra annunci e realtà?. Come verranno utilizzati i nuovi 150 milioni promessi dal Ministro?.? In Breve Battaglia contesta Cannizzaro e Pichetto Fratin sulla gestione dei fondi per la depurazione.. Risorse economiche risultano già stanziate dal 2016 senza opere concrete realizzate.. Solo il progetto preliminare dell'impianto di Gallico è stato avviato finora.. Il ritardo decennale incide sulla pulizia delle acque nel territorio di Reggio.. A Reggio Calabria la questione dei depuratori riaccende il dibattito dopo le parole di Pichetto Fratin, che questa mattina ha annunciato la disponibilità di 150 milioni di euro per la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio, depuratori: Battaglia: ‘I 150 milioni sono già stanziati nel 2016

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