Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia | pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euro Stanziati ulteriori 30 milioni di euro

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi le graduatorie per i finanziamenti destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi in asili nido e scuole dell’infanzia. Sono stati assegnati complessivamente 150 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 30 milioni di euro stanziati di recente. Le graduatorie indicano le scuole e gli enti ammessi alle agevolazioni economiche.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Arredi didattici innovativi per asili nido e scuole dell’infanzia: pubblicate le graduatorie per 150 milioni di euroIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso note oggi le graduatorie relative ai finanziamenti per l’acquisto di arredi didattici innovativi...

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