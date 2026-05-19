VIDEO| Depurazione stanziati 150 milioni per i depuratori di Reggio Calabria | l' annuncio del ministro Fratin

Il ministro dell'Ambiente ha visitato Reggio Calabria e durante un incontro con i giornalisti ha annunciato uno stanziamento di circa 150 milioni di euro destinati alla depurazione della città. L'obiettivo è di migliorare gli impianti di trattamento delle acque reflue e ridurre l'inquinamento nei corsi d'acqua locali. Insieme a questa comunicazione, il ministro ha partecipato a un evento legato alla campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra. La cifra annunciata rappresenta un intervento finanziario importante per la città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, oggi a Reggio Calabria per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del centrodestra, Francesco Cannizzaro (FI), durante un incontro con i giornalisti, come riporta l'Agi, ha confermato un investimento complessivo di circa 150. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fondi Mur alle università calabresi, per Reggio Calabria stanziati 206 mila euroNel piano straordinario di reclutamento di ricercatori previsto dalla legge di bilancio 2026, alla Mediterranea andrà la somma minore tra quelle... A Reggio il sostegno di Picchetto Fratin a CannizzaroIl ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro per le prossime amministrative, ha annunciato interventi importanti su rete ... rainews.it 150 milioni per i depuratori di Reggio Calabria: Cannizzaro e il Ministro Pichetto Fratin annunciano la maxi rivoluzione per la città | DETTAGLIL’Onorevole e candidato Sindaco Francesco Cannizzaro ha ospitato oggi, nel suo Comitato elettorale, il Ministro Pichetto Fratin, qualche giorno dopo la visita del Ministro Zangrillo. Alla stampa, ha i ... strettoweb.com