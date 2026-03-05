aumentano le insolvenze recupero crediti +22% | i dai 2025 di domass realtà di trezzano sul naviglio

A Trezzano sul Naviglio, il recupero crediti di Domass, azienda attiva nel settore, ha registrato un incremento del 22% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Nel paese, il numero di insolvenze è in aumento, coinvolgendo settori come quello produttivo, dei servizi e della gestione immobiliare. La situazione si riflette in un mercato del recupero crediti in espansione, con numeri in crescita rispetto agli anni passati.

Nel 2025 superate le 22.000 pratiche. Successo medio del 87%. In crescita i crediti legati alla fornitura per la ristorazione e alle spese condominiali non saldate. Trezzano sul Naviglio (MI), 4 dicembre 2025 – Il mercato del recupero crediti in Italia continua a crescere, trainato da un aumento delle insolvenze nei settori produttivi, nei servizi e nella gestione immobiliare. Secondo i dati raccolti da Domass SRL, società con sede operativa a Trezzano sul Naviglio (Milano), specializzata in recupero crediti e indagini patrimoniali, il numero di richieste pervenute è passato da quasi 18.000 nel 2024 ad oltre 22.000 nel 2025, con un incremento di circa il 22% in dodici mesi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Insulti razzisti a un calciatore: l’under 13 del Queens Park Rangers abbandona il torneo a Trezzano sul NaviglioTrezzano sul Naviglio (Milano), 15 dicembre 2025 – "È deplorevole trovarci in una situazione del genere. Recupero crediti internazionale, un precedente che fa scuola per le imprese italianeRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4.