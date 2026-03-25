Fisco Meloni Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euro

Nel corso di una cerimonia ufficiale, il presidente del Consiglio ha annunciato che nel triennio 2023-2025 sono stati recuperati oltre 100 miliardi di euro tramite le attività dell'Agenzia delle Entrate. In occasione dei 25 anni dell'ente, ha espresso gratitudine nei confronti di funzionari e dirigenti, riconoscendo il loro impegno nel contribuire al gettito fiscale e al funzionamento dello Stato.

ROMA (ITALPRESS) – I venticinque anni dell'Agenzia dell'Entrate sono “un traguardo molto importante, e voglio cogliere quest'occasione per ringraziare tutti coloro – funzionari e dirigenti dell'Agenzia – che ogni giorno mettono la loro competenza al servizio dello Stato e dei cittadini”. Così il premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'evento per i 25 anni dell'Agenzia. “Oggi si presentano anche i dati sull'attività di contrasto all'evasione fiscale portata avanti nel 2025 e da questi dati emerge una buona notizia: la somma recuperata l'anno scorso ha raggiunto la cifra record di 36,2 miliardi di euro – prosegue il presidente del Consiglio -. 🔗 Leggi su Iltempo.it Articoli correlati Evasione fiscale, 36,2 miliardi di euro recuperati nel 2025. Meloni: «È il più alto dato di sempre» – Il videoRisultati record per il recupero dell’evasione fiscale: lo ha annunciato Giorgia Meloni in un video inviato per la celebrazione dei 25 anni... Leggi anche: Export, Arezzo vola nel 2025: oltre 18,5 miliardi di euro e crescita del 19% Una selezione di notizie su Fisco Meloni Nel triennio 2023 2025... Argomenti discussi: Evasione fiscale, Meloni: nel 2025 recuperati 36,2 miliardi, un record. Fisco, Meloni Nel triennio 2023-2025 recuperati oltre 100 miliardi di euroROMA (ITALPRESS) – I venticinque anni dell’Agenzia dell’Entrate sono un traguardo molto importante, e voglio cogliere quest’occasione per ringraziare tutti coloro – funzionari e dirigenti dell’Agenzi ... msn.com ***Fisco: Meloni, in 2025 da contrasto evasione 36,2 miliardi, dato recordNel triennio oltre 100 miliardi recuperati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - Oggi vengono presentati i dati di contrasto all'evasione ... ilsole24ore.com