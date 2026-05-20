Maldive i dettagli che non tornano | Avevano attrezzatura per immersioni ricreative

Le indagini sulla tragedia avvenuta in un ambiente subacqueo profondo nelle Maldive si concentrano su dettagli tecnici e testimonianze raccolte sul campo. Si è scoperto che tra i presenti era stata portata attrezzatura per immersioni ricreative, anche se non è chiaro come fosse destinata a quell'uso specifico. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze che hanno portato all’incidente, analizzando ogni elemento disponibile per ricostruire quanto accaduto.

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