Italiani morti alle Maldive iniziate immersioni per recupero corpi

Le autorità delle Maldive hanno avviato operazioni subacquee per il recupero dei corpi di quattro subacquei italiani scomparsi dopo un incidente avvenuto giovedì scorso. Le operazioni di ricerca sono in corso nelle acque interessate, con l'impiego di mezzi e tecniche specifiche. La Guardia costiera locale coordina le attività, che coinvolgono vari team specializzati. Nessuna comunicazione ufficiale sui risultati delle immersioni è stata rilasciata fino a questo momento.

(Adnkronos) – La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. Lo ha dichiatato la Farnesina in una nota spiegando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh (competente per le Maldive) e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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